Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьков и область, где оккупанты постоянно обстреливают мирных жителей. Глава области Олег Синегубов рассказал, как прошла Пасха.
"Несмотря на праздник, сегодня враг продолжил обстреливать мирные дома Харьковской области.
В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Были ранены три человека.
Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.
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2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве", - сообщил глава области.
Также губернатор отметил, что правоохранители все это время работали в усиленном режиме, чтобы следить за ситуацией.
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