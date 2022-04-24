Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об обстрелах Харькова и области.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьков и область, где оккупанты постоянно обстреливают мирных жителей. Глава области Олег Синегубов рассказал, как прошла Пасха.

"Несмотря на праздник, сегодня враг продолжил обстреливать мирные дома Харьковской области.

В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве", - сообщил глава области.

Также губернатор отметил, что правоохранители все это время работали в усиленном режиме, чтобы следить за ситуацией.

Напомним, попытались наступать: врага жестко встретили в Харьковской области, подробности от Генштаба

Также Politeka сообщала, что Арестович рассказал, когда закончится наступление оккупантов на Донбассе

А еще Politeka писала, что орки пытаются устроить голод в Украине, подробности



