Во временно оккупированной Балаклее российские военные украли из дома местных жителей кастрюлю, детский рюкзак и алкоголь.

Об этом сообщается на странице местного сообщества balakleya_life в Instagram.

На видео с камер наблюдения, опубликованном на странице 26 апреля, видно, как двое мужчин с оружием в российской военной форме подходят к частному дому и перелезает через забор. Через некоторое время мужчины появляются: у одного из них в руках кастрюля, у другого — рюкзак на спине.

Видео датировано 25 апреля. Согласно данным с камер наблюдения, мужчины провели в доме более часа.

"Посмотрите, кого к нам прислали. Залезли в чужой дом, взяли кастрюлю, алкоголь и детский рюкзак. А остальное, по классике, поломали и разбросали", — говорится в описании под видео.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области

Также Politeka писала, орки обстреляли Харьковскую область, среди пострадавших оказались мать с ребенком.