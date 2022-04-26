Обстреливая этот район, россияне применяют различные виды вооружения, артиллерию и авиацию.

Густозаселенный жилой массив Северной Салтовки в Харькове с первого дня войны подвергается массированным обстрелам оккупантов. В сети появилось видео, где показан наиболее разрушенный войной район Харькова.

На кадрах видно, что в этой части города практически не осталось уцелевших домов – оккупанты нанесли значительные разрушения. Дома настолько разрушены и погорели, что нет целых улиц в районе Северной Салтовки.



Некоторые высотные дома уже не подлежат восстановлению, над некоторыми стоит дым. Также пострадали социальные объекты, рынки и гаражи. Несмотря на смертельную опасность, там продолжают жить люди.

Обстрелы данного района россияне устраивают регулярно, применяя при этом различные виды вооружения, артиллерию и авиацию.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области

Также Politeka писала, орки обстреляли Харьковскую область, среди пострадавших оказались мать с ребенком.