Густозаселенный жилой массив Северной Салтовки в Харькове с первого дня войны подвергается массированным обстрелам оккупантов. В сети появилось видео, где показан наиболее разрушенный войной район Харькова.
На кадрах видно, что в этой части города практически не осталось уцелевших домов – оккупанты нанесли значительные разрушения. Дома настолько разрушены и погорели, что нет целых улиц в районе Северной Салтовки.
Некоторые высотные дома уже не подлежат восстановлению, над некоторыми стоит дым. Также пострадали социальные объекты, рынки и гаражи. Несмотря на смертельную опасность, там продолжают жить люди.
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Обстрелы данного района россияне устраивают регулярно, применяя при этом различные виды вооружения, артиллерию и авиацию.
Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.
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