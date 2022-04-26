В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли три человека.

Об этом сообщила волонтер, cоветник главы Харьковского областного совета в Наталья Попова.

По ее данным, войска РФ обстреляли жилой район Харькова, семь человек ранено.

Напомним, на Харьковщине 25 апреля вследствие российских обстрелов погиб известный ученый и альпинист Леонид Гамбаров. Кроме того, он был доктором технических наук, профессором института информатики и управления НАН Украины.

О его гибели сообщил харьковский альпинист, главный тренер сборной Украины по скалолазанию - Геннадий Копейка.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области

Также Politeka писала, орки обстреляли Харьковскую область, среди пострадавших оказались мать с ребенком.