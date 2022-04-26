В результате сегодняшнего обстрела Харькова погибли три человека.
Об этом
По ее данным, войска РФ обстреляли жилой район Харькова, семь человек ранено.
Напомним, на Харьковщине 25 апреля вследствие российских обстрелов погиб известный ученый и альпинист Леонид Гамбаров. Кроме того, он был доктором технических наук, профессором института информатики и управления НАН Украины.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Удар по мосту в Затоке: названа главная цель оккупантов
«9 мая это все не кончится»: оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват
Ускоряют свою утилизацию: Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог
«Скоро советских времен начнут танки таскать»: очевидцы засняли колонну техники с символом «О»
О его гибели сообщил харьковский альпинист, главный тренер сборной Украины по скалолазанию - Геннадий Копейка.
Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.
Как сообщала Politeka, орки продолжают обстрелы Харькова и области
Также Politeka писала, орки обстреляли Харьковскую область, среди пострадавших оказались мать с ребенком.