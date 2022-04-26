На счету Гамбарова - более сотни всхождений, среди них каждое пяток - высшей категории сложности.

На Харьковщине 25 апреля вследствие российских обстрелов погиб известный ученый и альпинист Леонид Гамбаров. Кроме того, он был доктором технических наук, профессором института информатики и управления НАН Украины.

О его гибели сообщил харьковский альпинист, главный тренер сборной Украины по скалолазанию - Геннадий Копейка.



Погибший Гамбаров также был мастером спорта по альпинизму и неоднократно участвовал в сложнейших спасательных работах.

"До последних дней, несмотря на военное положение, он выполнял свои служебные обязанности, читал он-лайн лекции. Подробности произошедшего выясняются", - написал Копейка.

Он напомнил о самых важных этапах биографии убитого россией ученого и альпиниста.

Гамбаров Леонид Арамович родился в 1940 году. Уже в 1961 году он выполнил сразу 3-й разряд по альпинизму, поднявшись на вершины Семёнов-баши, Сулахат и М. Домбай

В следующие сезоны был участником сборов Харьковского ДСО "Буревестник" в альпинистских лагерях "Баксан", "Безенги", "Эльбрус".

"1966 – Всесоюзная школа инструкторов в а/л "Шхельда". С 1967 по 1989, около 40 смен работает с участниками в а/лагерях "Цей", "Баксан", "Торпедо", "Шхельда", "Джайлык", "Домбай".

На счету Гамбарова - более сотни всхождений, среди них каждое пяток - высшей категории сложности.

Также погибший неоднократно участвовал в спасательных работах. Среди наиболее сложных - "крест" Ушбы в 1972 году в головном отряде и п. Кавказ в 1980, где Гамбаров был руководителем работ.

Напомним, жители оккупированной Харьковщины обескуражили захватчиков.

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