Жителей Харькова просят воздержаться от посещения кладбищ во время пасхальных праздников.
Как сообщается на сайте Харьковского городского совета, в результате обстрелов потерпели разрушения десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.
"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", обслуживающее СКП "Заповіт". Из-за частых обстрелов "закрыты для посещения", - говорится в сообщении.
Также сообщили, что похоронить умерших можно на всех кладбищах, кроме двух - "Сосны" и №17.
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