Украинские военные освободили от российских оккупантов Бобровку и Байрак под Харьковом.
Об этом сообщает ТСН.
Украинские военные пытаются оттеснить врага от Харькова к российской границе, хотя командующий признает – сделать это не так уж и просто.
"Обстановка в Пивнично-Восточный, Восточной операционных зонах остается сложной. Город Харьков находится в частичной осаде, враг целит реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией", - сказал Сергей Наев, командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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Отмечается, что украинским военным удалось оттеснить врага и освободить Бобровку и Байрак, а также еще одну территорию – это сверхсекретная военная часть – для украинцев, но не для россиян, в первые часы войны они разбили ее тремя сверхмощными ракетами.
Напомним, оккупанты нанесли удар по центру Харькова: глава ОГА рассказал о раненых и погибших.
Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты обстреляли жилой район, множество пострадавших и погибших: что известно.
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