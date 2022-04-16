Украинские военные освободили от российских оккупантов Бобровку и Байрак под Харьковом.

Об этом сообщает ТСН.

Украинские военные пытаются оттеснить врага от Харькова к российской границе, хотя командующий признает – сделать это не так уж и просто.

украинские военные, бойцы ВСУ

"Обстановка в Пивнично-Восточный, Восточной операционных зонах остается сложной. Город Харьков находится в частичной осаде, враг целит реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией", - сказал Сергей Наев, командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ.

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Отмечается, что украинским военным удалось оттеснить врага и освободить Бобровку и Байрак, а также еще одну территорию – это сверхсекретная военная часть – для украинцев, но не для россиян, в первые часы войны они разбили ее тремя сверхмощными ракетами.

украинские военные, бойцы ВСУ

Напомним, оккупанты нанесли удар по центру Харькова: глава ОГА рассказал о раненых и погибших.

Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты обстреляли жилой район, множество пострадавших и погибших: что известно.

Мы так же сообщали, как выглядят освобожденные от оккупантов населенные пункты Харьковщины.