Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупационных войск уже 52-е сутки. За это время врага удалось полностью остановить и освободить весь север Украины. Остается напряженной ситуация в Харькове, который регулярно обстреливают оккупанты. А сегодня, 16 апреля, стало известно, что орки смогли ударить по Харькову ракетой. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова и области.
Сегодня снова в один из центральных районов города Харьков попала ракета кафиров.
18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте.
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В настоящее время спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.
Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги!", - написал Синегубов.
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