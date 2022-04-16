В Чугуеве (Харьковская обл.) в результате атак российских оккупантов разрушено более 40 многоквартирных домов и более 300 домов в частном секторе, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Вместе с местными властями осмотрели последствия ужасных действий оккупантов. В Чугуеве разрушено или повреждено свыше 40 многоквартирных домов и более 300 домов частного сектора. Разрушены учебные заведения, учреждения культуры, мосты, повреждена плотина на Печенежском водохранилище", - написал Синєгубов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что город с первых дней широкомасштабной вооруженной агрессии РФ страдал от действий оккупантов, а в первый день вторжения (24 февраля) здесь погиб первый ребенок.

Сейчас, по словам Синегубова, жители, выехавшие после 24 февраля, возвращаются, а в соседние населенные пункты возобновляется подача газа и электроэнергии.

"Люди, уехавшие в первые недели войны, возвращаются. Сейчас коммунальщики восстановили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживают более 2 тысяч человек, восстановили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока питают генераторами", - написал Синегубов.

По его словам, в районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

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