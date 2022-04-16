В Чугуеве (Харьковская обл.) в результате атак российских оккупантов разрушено более 40 многоквартирных домов и более 300 домов в частном секторе, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Вместе с местными властями осмотрели последствия ужасных действий оккупантов. В Чугуеве разрушено или повреждено свыше 40 многоквартирных домов и более 300 домов частного сектора. Разрушены учебные заведения, учреждения культуры, мосты, повреждена плотина на Печенежском водохранилище", - написал Синєгубов в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что город с первых дней широкомасштабной вооруженной агрессии РФ страдал от действий оккупантов, а в первый день вторжения (24 февраля) здесь погиб первый ребенок.
Сейчас, по словам Синегубова, жители, выехавшие после 24 февраля, возвращаются, а в соседние населенные пункты возобновляется подача газа и электроэнергии.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела
Зеленский сообщил, что будет с тарифами на электричество ближайшие полгода: это касается 80% украинцев
"Гори, российский Т-72": украинские дроны превращают технику врага в пепел, яркие кадры
«Рельсовая война» продолжает набирать обороты на территории России: стало известно о новых диверсиях
"Люди, уехавшие в первые недели войны, возвращаются. Сейчас коммунальщики восстановили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживают более 2 тысяч человек, восстановили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока питают генераторами", - написал Синегубов.
По его словам, в районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и другими товарами первой необходимости.
Напомним, оккупанты нанесли удар по центру Харькова: глава ОГА рассказал о раненых и погибших.
Как сообщала Politeka, в Харькове оккупанты обстреляли жилой район, множество пострадавших и погибших: что известно.
Мы так же сообщали, как выглядят освобожденные от оккупантов населенные пункты Харьковщины.