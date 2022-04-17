Во время разминирования российских кассетных боеприпасов под Харьковом они сдетонировали.

Об этом сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель группы пиротехнических работ Игорь Овчарук, передает "Суспільне".

Саперы подорвались на остатках кассетного боеприпаса 16 апреля.

«Во время разминирования погибли три спасателя. Это было буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники. Именно во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса. Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи», — сказал Монастырский.

Министр призвал людей ни в коем случае не трогать боеприпасы и сразу вызвать специалистов.

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