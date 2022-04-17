Во время разминирования российских кассетных боеприпасов под Харьковом они сдетонировали.

Об этом сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель группы пиротехнических работ Игорь Овчарук, передает "Суспільне".

Саперы подорвались на остатках кассетного боеприпаса 16 апреля.

Денис Монастырский

«Во время разминирования погибли три спасателя. Это было буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых. В частности, погиб командир части пиротехники. Именно во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса. Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи», — сказал Монастырский.

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Министр призвал людей ни в коем случае не трогать боеприпасы и сразу вызвать специалистов.

взрывотехник, разминирование, сапер

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