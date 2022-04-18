Как пишет Politeka.net, правоохранители в Харькове задержали мародера, который оказался опытным квартирником. Полиция задержала "давнего друга" 17 апреля, прямо на месте преступления. Об этом сообщают правоохранители на своей страничке в Фейсбук.

"17 апреля в одном из домов на улице Чернышевской полицейские управления стратегических расследований в Харьковской области задержали новолуния. Он уже приготовил компьютерную технику на вынос и продолжал копаться в вещах владельцев дома.

Задержанным оказался 32-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин. У него изъяли устройства для отпирания замков, мобильные телефоны, деньги и другие вещи, вероятно, угнанные в другом месте", - написано было в публикации.

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