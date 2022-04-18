На Харьковщине оккупанты оставили множество тел своих погибших солдат. Носители ценностей "русского мира" даже не сочли нужным их закопать, поэтому швырнули в канавы, как мусор.

Видео показали в Министерстве внутренних дел Украины.

В МВД отметили, что российское командование гнушается телами своих убитых военных. Видео и фото из Ольховки, Малой Рогани и Харькова тому подтверждение.

"В поселке Малая Рогань своих они просто бросали, даже не закапывали их. И люди лежали так, неделю под солнцем. А потом поехали ребята, зачистили чуть дальше находящийся поселок Ольховка – там тоже были найдены "братские могилы". Хотя это не братские могилы, это просто страшно", – говорит боец Национальной гвардии Украины Дмитрий.

В окрестностях Малой Рогани лесополоса переполнена сожженной российской техникой. Среди сгоревшего металлолома – куча тел ликвидированных оккупантов. В этой лесополосе захватчики просидели месяц, отсюда они обстреливали Харьков – и даже не удосужились нормально окопаться.



Убегая, оккупанты "забыли" забрать своих убитых и, судя по телам, лежащим рядом с брошенными санитарными носилками – раненых.

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