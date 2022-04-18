На войне с российскими оккупантами погиб житель Днепра Константин Туманов. Отец двоих детей отдал жизнь в боях под Харьковом. О гибели героя сообщает "Днепровская панорама".
"Каждый день война забирает жизни наших украинских воинов, которые защищают независимость и свободу своей страны. Под Харьковом в бою героически погиб Туманов Константин, который до последнего сражался с российскими оккупантами", - пишет издание.
Журналисты также сообщили, что их земляк уже защищал Украину на Донбассе, являлся ветераном АТО. У павшего смертью героя Константина Тумачева осталась жена и двое детей.
Напомним, российские ракеты ударили по Одесчине: жертвой оккупантов стал 27-летний мужчина.
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