На войне с российскими оккупантами погиб житель Днепра Константин Туманов. Отец двоих детей отдал жизнь в боях под Харьковом. О гибели героя сообщает "Днепровская панорама".

"Каждый день война забирает жизни наших украинских воинов, которые защищают независимость и свободу своей страны. Под Харьковом в бою героически погиб Туманов Константин, который до последнего сражался с российскими оккупантами", - пишет издание.

Журналисты также сообщили, что их земляк уже защищал Украину на Донбассе, являлся ветераном АТО. У павшего смертью героя Константина Тумачева осталась жена и двое детей.

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