Харьковская областная прокуратура рассказала об обстреле детских площадок, в результате чего погибли люди.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Еще в начале апреля украины освободили север Украины от оккупантов, но сложной ситуация остается в Харьковской области. Стало известно, что сегодня, 18 апреля, орки обстреляли детские площадки города. Харьковская областная прокуратура рассказала подробности.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 18 апреля 2022 около 11:50 российские оккупанты обстреляли Основанский район г. Харькова. Снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина.

Также поврежден ряд жилых домов", - было отмечено в публикации.

Напомним, СБУ раскрыли схему продажи "гуманитарных" бронежилетов и касок

А еще Politeka писала, что какие культурные объекты были уничтожены оккупантами в Украине

Также Politeka сообщала, что нашлись новые российские семьи, чьи сыновья пропали без вести на крейсере "Москва"



