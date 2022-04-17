Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и освободить полностью север Украины. Одни из самых сложных направлений остается Харьков, который находится рядом с границей, из-за чего его постоянно обстреливают орки. "Украинская правда" в своем тг-канале опубликовала видео, на котором можно увидеть попытки медиков помочь человеку прямо под обстрелами, которые были слышны.

"Медики в Харькове пытаются помочь раненым под непрерывными обстрелами российских оккупантов", - подписано было видео.

На кадрах можно увидеть медиков, которые пытались помочь человеку. После начала обстрелов все спрятались в здании, кроме одного и самого потерпевшего. В конце видео можно увидеть военных, что забежали вслед за медиками.

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