Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Одно из самых интенсивных направлений остается Харьков, где постоянно обстреливают мирных жителей. Сегодня, 28 марта, стало известно, что украинский писатель и музыкант Сергей Жадан.

"Немного попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прилета, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?))), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры)", - написал Жадан у себя на страничке в Фейсбук.

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