На Харьковщине в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 346 гражданских, в том числе 16 детей. Такие данные по состоянию на 18: 00 27 марта сообщила Национальная полиция Украины.
За сутки погибло десять гражданских, среди них один ребенок.
Отметим, за данными мэра Харькова Игоря Терехова, в городе в результате обстрелов российских захватчиков более 1100 домов разрушены.
Сумму убытков сейчас посчитать невозможно, поскольку сумма увеличивается ежедневно. И, что главное, ежедневно гибнет мирное население от рук рашистов.
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Также от атак оккупантов страдает и инфраструктура города – котельные, трубопроводы, газопроводы, водопроводы, насосные станции и трансформаторные подстанции.
Однако, несмотря на обстрелы, люди начали возвращаться в свой родной город.
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