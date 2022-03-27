На Харьковщине в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 346 гражданских, в том числе 16 детей. Такие данные по состоянию на 18: 00 27 марта сообщила Национальная полиция Украины.

За сутки погибло десять гражданских, среди них один ребенок.

Отметим, за данными мэра Харькова Игоря Терехова, в городе в результате обстрелов российских захватчиков более 1100 домов разрушены.

Сумму убытков сейчас посчитать невозможно, поскольку сумма увеличивается ежедневно. И, что главное, ежедневно гибнет мирное население от рук рашистов.

Также от атак оккупантов страдает и инфраструктура города – котельные, трубопроводы, газопроводы, водопроводы, насосные станции и трансформаторные подстанции.

Однако, несмотря на обстрелы, люди начали возвращаться в свой родной город.

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Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили один из новейших самолетов оккупантов на Харьковщине: «Держим оборону, победа за нами»

Также Politeka писала, что на Харьковщине украинские воины выбили оккупантов из еще одного села: враг потерял множество техники