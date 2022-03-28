За минувшие сутки на Харьковщине российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов.

Как пишет Politeka.net, это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи. Такие данные обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч», это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы», - сообщил Синегубов.

По его словам, в Харьковской области воины ВСУ по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

«Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме», - сообщил Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил, что оккупанты пытаются сейчас прорваться через Изюм на Донбасс.

«Они пытаются обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС», – заявил Синегубов.

Напомним, в Харьковской области в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 346 гражданских, в том числе 16 детей. Такие данные по состоянию на 18.00 27 марта сообщила Национальная полиция Украины.

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