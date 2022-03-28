Как пишет Politeka.net, это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи. Такие данные обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч», это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы», - сообщил Синегубов.
По его словам, в Харьковской области воины ВСУ по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
«Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме», - сообщил Синегубов.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ракетных ударов станет больше: в МВД сообщили, как враг меняет стратегию, к чему готовиться
Серия взрывов прогремела в Луцке: мэр обратился к жителям города с важным сообщением
РФ выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины: "Долетели только восемь"
В армии оккупанта начались большие зачистки: убран ключевой генерал
Ранее Синегубов сообщил, что оккупанты пытаются сейчас прорваться через Изюм на Донбасс.
«Они пытаются обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС», – заявил Синегубов.
Напомним, в Харьковской области в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 346 гражданских, в том числе 16 детей. Такие данные по состоянию на 18.00 27 марта сообщила Национальная полиция Украины.
Как сообщала Politeka.net, под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский «Су-35».
Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов: новая сводка Генштаба