На Изюмщине российские оккупанты обстреляли авто с семьей, в результате чего погибли супруги и их маленький ребенок.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

Сообщается, что 27 марта на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль «HONDA CRV».

"В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок.

По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых участках Харьковской области украинские защитники перешли в контратаку.

Также сообщалось, что в районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

Кроме того стало известно, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".

Кадры с места происшествия, произошедшего 24 марта, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки «суперсовременного» Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах. "Су - 35" под Изюмом был сбит 24 марта нашими ПВО", - прокомментировал видео Геращенко.