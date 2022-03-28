Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет Politeka.net.
Сообщается, что 27 марта на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль «HONDA CRV».
"В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок.
По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", - сообщили в прокуратуре.
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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых участках Харьковской области украинские защитники перешли в контратаку.
Также сообщалось, что в районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.
Кроме того стало известно, что под Изюмом бойцы ВСУ сбили вражеский "Су-35".
Кадры с места происшествия, произошедшего 24 марта, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.
"Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки «суперсовременного» Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах. "Су - 35" под Изюмом был сбит 24 марта нашими ПВО", - прокомментировал видео Геращенко.