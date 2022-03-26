Украинские военные уничтожили технику, с помощью которой оккупанты глушили связь и препятствовали работе ПВО на Харьковщине.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, по его данным, бойцы ВСУ уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Оккупанты использовали его, чтобы глушить связь и электронику украинских военных, а также препятствовать работе систем ПВО и беспилотников. Также с помощью комплекса велись разведывательные работы.

«Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Поскольку вместе с вражеским комплексом, ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой», - сообщил Синегубов.

Он также рассказал, что утром 25 марта в Харьковском районе бойцы 92-й механизированной бригады и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Также были взяты в плен 17 оккупантов.

По данным Синегубова, также в Харьковском районе артиллерией ВСУ был уничтожен российский вертолет, стоявший на земле.

«Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений», - отметил глава Харьковской ОГА.

Напомним, в Харькове оккупанты подло расстреляли людей в поликлинике, где выдавали гуманитарку.

Как сообщала Politeka, украинские войска на Харьковщине заставили оккупантов перейти к обороне.

Также Politeka писала, что на Харьковщине после авиаудара под завалами все еще находится около 30 человек.