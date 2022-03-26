Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Так, по его данным, бойцы ВСУ уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Оккупанты использовали его, чтобы глушить связь и электронику украинских военных, а также препятствовать работе систем ПВО и беспилотников. Также с помощью комплекса велись разведывательные работы.
«Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Поскольку вместе с вражеским комплексом, ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой», - сообщил Синегубов.
Он также рассказал, что утром 25 марта в Харьковском районе бойцы 92-й механизированной бригады и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Также были взяты в плен 17 оккупантов.
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По данным Синегубова, также в Харьковском районе артиллерией ВСУ был уничтожен российский вертолет, стоявший на земле.
«Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений», - отметил глава Харьковской ОГА.
Напомним, в Харькове оккупанты подло расстреляли людей в поликлинике, где выдавали гуманитарку.
Как сообщала Politeka, украинские войска на Харьковщине заставили оккупантов перейти к обороне.
Также Politeka писала, что на Харьковщине после авиаудара под завалами все еще находится около 30 человек.