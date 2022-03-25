По мнению Синегубова, враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи.

Как пишет Politeka.net, сегодня 25 марта оккупанты снова обстреляли Харьков, погибли мирные жители. Об этом в социальной сети сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Под огонь российской артиллерии и "градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.

«Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и «Градов» городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли» - сказано в сообщении.

По мнению Синегубова, враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи «Новой почты», 6 человек погибли, 17 – пострадавших.

Так, оккупанты подло обстреляли граждан, пока они получали на улице гуманитарку.

«Россияне продолжают совершать террор против мирного населения! В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов!» - сказано в сообщении.

Напомним, украинцы показали, почему Херсонщина остается Украиной

Также Politeka сообщала, что руины и колонны техники: на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине

А еще Politeka писала, что с начала войны в Украине погибло уже 135 детей, трое подорвались на мине: данные за сутки