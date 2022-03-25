Дома в центре Изюма лежат в руинах, а вокруг города большое скопление российской техники.

На спутниковых снимках, которые сделаны компанией космических технологий Maxar Technologies, можно увидеть даже позиции оккупантов, пишет Politeka.net со ссылкой на CNN.

Именно с этих точек артиллерия врага ведет постоянный обстрел города.

Опубликовано и фото понтонной переправы через Северский Донец, по которой враг прорывается к южной части Изюма, подконтрольной ВСУ.

📡📷The city of #Izyum🇺🇦 The city of Izyum, #Kharkiv region. @CNN has published satellite images of the city center anits outskirts. @Maxar

The main infrastructure downtown Izyum has been destroyed, and there are columns of #Russian equipment and artillery surrounding the city. pic.twitter.com/P9X6AxA7Sb — U24 (@u24_news) March 25, 2022

Напомним, ранее Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что Изюм остается под контролем Украины.

«Изюм — украинский город! Был и будет. Вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу», — сообщил он.

По его словам, концентрация российских войск возле Изюма не помогает оккупантам продвигаться.

Также сообщалось, что российско-оккупационные войска атаковали мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец, вследствие чего была разрушена телевизионная башня.

Напомним, в Харькове оккупанты разрушили университет имени Каразина: фото после ударов ракетами.

Как писала Politeka.net, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя

Также Politeka сообщала, что в Харькове обстреляли людей в очереди за гуманитаркой, много погибших