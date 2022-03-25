На спутниковых снимках, которые сделаны компанией космических технологий Maxar Technologies, можно увидеть даже позиции оккупантов, пишет Politeka.net со ссылкой на CNN.
Именно с этих точек артиллерия врага ведет постоянный обстрел города.
Опубликовано и фото понтонной переправы через Северский Донец, по которой враг прорывается к южной части Изюма, подконтрольной ВСУ.
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Напомним, ранее Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что Изюм остается под контролем Украины.
«Изюм — украинский город! Был и будет. Вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу», — сообщил он.
По его словам, концентрация российских войск возле Изюма не помогает оккупантам продвигаться.
Также сообщалось, что российско-оккупационные войска атаковали мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец, вследствие чего была разрушена телевизионная башня.
Напомним, в Харькове оккупанты разрушили университет имени Каразина: фото после ударов ракетами.
Как писала Politeka.net, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя
Также Politeka сообщала, что в Харькове обстреляли людей в очереди за гуманитаркой, много погибших