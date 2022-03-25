Как пишет Politeka.net, украинцы 30-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Харьков стал одним из самых интенсивных направлений, но украинские защитники продолжают героически защищать город. Советники главы МВД Антон Геращенко показал, что российские ракеты сотворили с университетом имени В. Н. Каразина.
"Разрушенное российскими ракетными ударами здание факультета экономики Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина"
На кадрах можно увидеть разрушенное здание снаружи и внутри.
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Напомним, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя
Также Politeka сообщала, что в Харькове обстреляли людей в очереди за гуманитаркой, много погибших
А еще Politeka писала, что на Харьковщине после авиаудара под завалами все еще находится около 30 человек