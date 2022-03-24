Во время удара разрушена вся конструкция, в том числе и не выдержавшие межэтажные плиты.

Под завалами одной из многоэтажек в Изюме Харьковской области может находиться как минимум 30 человек. Об этом недавно сообщил заммэра города Владимир Мацокин на своей странице в Фейсбук, сопроводив пост видео.

По его словам, в подвале дома в момент авиаатаки находилось много людей. Несколько этажей дома в результате удара рухнули и привалили собой убежище.

«Специалисты ГСЧС осмотрели место трагедии и не выявили признаков жизни, разбор завалов невозможен при отсутствии спецтехники, соответствующего личного состава и сообщения между районами города», - сказано в сообщении.

Также известно, из всех возможных источников нам удалось установить следующее: по Хлебозаводской информации о наличии заблокированных в подвалах людей нет. По Первомайской ситуация хуже.

«К моменту вражеской атаки в неприспособленных под бомбоубежища подвалах находилось много людей, не менее тридцати, по сообщению свидетелей. Во время удара (смотри видео) разрушена вся конструкция, в том числе и не выдержавшие межэтажные плиты. Судя по видео вся эта сила рухнула на подвал, в котором находились люди».

Вот такое описание подлинной трагедии, масштабов которой не было в Изюме даже в 1942-1943 годах.

Ранее мы писали, оккупанты обстреливали область ракетами дальнего действия. Пострадал город Лозовая, где попали в жилые дома, детский сад, школу, котельную. По предварительным данным пострадало 8 человек. Однако завалы еще разбирают, поэтому количество пострадавших может возрасти.

«Харьковщина уже доказала, что своих позиций не сдаст, и город Харьков. Наши ВСУ свои позиции держат. Сегодня враг проверял их боевыми вертолетами К-52, это нападение было отбито, это произошло буквально за час до эфира», - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ сбили ракету и разгромили колонну россиян под Харьковом: "сбежали, оставил технику"

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