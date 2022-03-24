В Харькове сегодня днем, 24-го марта, оккупанты обстреляли толпу мирных граждан, которые стояли на улице в очереди за гуманитарной помощью. Об этом, как пишет Politeka.net, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Россияне продолжают совершать террор против мирного населения! В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов!» - сказано в сообщении.

Детали трагедии не раскрываются, точное число погибших будет сообщено позже.

Минувшей ночью центр Харькова подвергся обстрелам с применением ракеты типа «Калибр», выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ — заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".

«44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа «Калибр», выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает», - заявил Синегубов.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.