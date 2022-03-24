Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже месяц борются с нападением войск РФ на наши земли и героически защищают города, поселки и людей. Сегодня стало известно, что российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.

Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов. Наши же Вооруженные Силы Украины не теряют бдительности и защищают Харьковщину! 🇺🇦» - пишет Синегубов.

Также мы писали, россияне продолжают совершать террор против мирного населения. В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.