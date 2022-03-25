Как пишет Politeka.net, на странице МВД Украины в Фейсбуке представили сообщение от Национальной гвардии. Известно, что украинские защитники заставили оккупантов перейти к обороне.
Потери в живой силе и технике принуждают оккупантов поменять тактику. Идея блицкрига на харьковском направлении провалилась благодаря безумному сопротивлению украинских защитников. Сообщается, что кадрыровцы "больше нас боятся, чем мы их":
"Бои идут в городской застройке в окрестностях Харькова и окрестных городов. Враг переходит к оборонительному бою. Начинает закапываться. Но ему это не поможет. Мы постоянно проводим контрнаступательные действия и не позволяем им закрепиться.
Враг оттягивает свою технику, но подвозит пехоту. Начинает вести пехотный бой. Людей бросают как "пушечное мясо". Некоторые сдаются. Привозят к настоящему моменту кадровых военных РФ, "кадыровцы" приезжали — это обычные люди, которые больше нас боятся, чем мы их. Кое-где их срочники ведут себя более мужественно", - рассказывает военнослужащий НГУ "Гром".
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Также заявляется, что военные продвинулись дальше. Подвели еще два их танка.
"Отработали" очень много личного состава. По потерям противника – где-то примерно в ротно-тактическую группу было живой силы уничтожено”, – констатировал “Гром”.
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