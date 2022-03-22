Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону Харькова, однако Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу. Именно поэтому все попытки орков прорваться – безуспешны.
По его словам, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара. Однако около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету захватчиков.
"Среди очередных побед наших ВСУ – трофеи во время боев с россиянами на окраинах Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто сбежали с поля боя, покинув технику", – заявил Синегубов.
Напомним, харьковчан предупредили об опасности и что запрещено делать.
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