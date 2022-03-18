В Харькове в результате вражеского обстрела пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило ГСЧС.

18 марта около 8: 40 в Харькове в результате вражеского обстрела подвергся сильным разрушениям шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.

Погиб 1 человек, 11 человек пострадали и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожары ликвидированы. Информация уточняется. От ГСЧС привлечено 55 человек и 13 ед. техники.

Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.

Как сообщала Politeka, оккупанты пытались прорваться через реку на Харьковщине.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.