В Харькове в результате вражеского обстрела пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщило ГСЧС.
18 марта около 8: 40 в Харькове в результате вражеского обстрела подвергся сильным разрушениям шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.
Погиб 1 человек, 11 человек пострадали и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожары ликвидированы. Информация уточняется. От ГСЧС привлечено 55 человек и 13 ед. техники.
Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.
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Как сообщала Politeka, оккупанты пытались прорваться через реку на Харьковщине.
Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.