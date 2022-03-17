Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников.

В Харьковской области продолжаются бои за город Изюм. Оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, однако украинские защитники вдребезги разбили вражескую технику возле Изюмского рыбхоза.

Об этом сообщил глава управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник. Он отметил, что российское руководство продолжает бросать на верную смерть не контрактников, а солдат срочной службы.

"Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, но были вдребезги разбиты у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников, бесславно погибающих в середине металлолома русской "армии", – сказано в сообщении.

Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.

Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.