В Харьковской области продолжаются бои за город Изюм. Оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, однако украинские защитники вдребезги разбили вражескую технику возле Изюмского рыбхоза.
Об этом сообщил глава управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник. Он отметил, что российское руководство продолжает бросать на верную смерть не контрактников, а солдат срочной службы.
"Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, но были вдребезги разбиты у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников, бесславно погибающих в середине металлолома русской "армии", – сказано в сообщении.
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Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.
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