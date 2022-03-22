В результате вражеских обстрелов в Харькове разрушено почти тысячу гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Отмечается, что большая часть уничтоженного жилого фонда города - это жилые дома харьковчан.
"Тысячи обездоленных семей, разбитых мечтаний, горе, слезы и боль. Вот что принес "русский мир" на украинскую землю. Оккупанты могут разрушить дома харьковчан, но им никогда не сломать их веру в свободу, независимость и Великую Победу», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в городе активизировались мародеры, воры и диверсанты. Сейчас задержаны 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях, имущественных преступлениях.
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Сообщения о преступлениях и правонарушениях круглосуточно можно сообщить по телефону 102 и через чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot.
Из-за интенсивных вражеских обстрелов в городе наблюдается значительное количество взрывоопасных предметов. Полиция напоминает, что самостоятельно перемещать или касаться остатков ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию по номеру 102 или к спасателям по телефону 101. Также полиция рекомендует населению более внимательно присматриваться к незнакомым лиц, которые появляются в ваших жилых кварталах.
Если они беспричинно обследуют подвалы и чердаки зданий, проверяют наличие жильцов в квартирах, ведут себя и выглядят подозрительно, просим стоит обращаться в полицию или оставлять информацию в чат-боте.
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