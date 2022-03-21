Под Чугуевым сбит истребитель рф, в Харьковском районе уничтожены два беспилотника -

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов

«Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал на стороне российской федерации. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата «Орлан», - сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове уже готовятся к возрождению, сколько домов пострадало от обстрелов.

Ранее житель Харьковщины показал, какой сюрприз нашел от россиян у себя на кухне.

Добавим, что в Харькове ракета российских войск разрушила институт: пострадали соседние жилых дома.





