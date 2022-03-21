В Харькове в результате обстрела оккупантов разрушены 972 здания, из них 778 - это жилые дома. Такие данные сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

В Сети показали результаты новых обстрелов города в ночь на 21 марта.

При этом в ГСЧС сообщили что спасатели проводят поисковые работы и разборки завалов в Киевском и Шевченковском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.

Мэр Харькова в свою очередь отметил, что несмотря на продолжающиеся обстрелы - обсуждается то, как будут восстанавливать Харьков.

"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним", - сообщил Терехов.

Напомним, враг меньше использует авиацию и вывозит из Украины украденные авто и еду: новые данные Генштаба

Как сообщала Politeka, после провала в Украине Путин переходит к "плану Б": стало известно, в чем он заключается

Также Politeka писала, что ВСУ остановили наступление россиян, подробности от Генштаба: "Оккупанты потеряли..."