Житель Харьковской области показал на видео, что обнаружил у себя на кухне после обстрела российскими оккупационными войсками.

Как пишет Politeka.net, украинцы 25-е сутки защищаются от оккупационных российских войск, которые по приказу Путина вторглись в Украину 24 февраля. Украинцы не только остановили наступление, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям.





Одна из самых интенсивных зон - Харьковская область, где противник пытается безуспешно окружить первую столицу Украины. Житель города Дергачи, Харьковская область, показал, какой сюрприз его ждал на кухне, куда он зашел после обстрела российскими войсками.

"Добрый вечер, мы из Украины", - прозвучало в ролике.

На кадрах видно, как житель зашел в дверь, за которой была кухня. Как можно заметить снаряд, который встрял в умывальник возле газовой плиты. Кадры сразу облетели интернет, которые опубликовал также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Напомним, в Харькове ракета российских войск разрушила институт: пострадали соседние жилых дома

А еще Politeka сообщала, что в Харькове горит один из крупнейших рынков Восточной Европы

Также Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться через реку на Харьковщине: ВСУ их вдребезги разбили, фото



