К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники, сообщают в ГСЧС.

Сегодня, 17-го марта, Харькове вспыхнул пожар на рынке Барабашово — одном из самых больших в Восточной Европе. Об этом сообщается в Фейсбуке на странице ГСЧС в Харьковской области. Во время тушения оккупанты РФ базар снова, один спасатель погиб.

После обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах на Барабашово.

«Пожар стремительно распространялся на частный сектор, расположенный впритык. Во время тушения пожара враг нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб», — говорится в сообщении ГСЧС.

О пожаре стало известно в два часа дня, все усилия подразделений службы спасения направлены на сдерживание пламени возле жилых домом и других смежных объектов. По состоянию на 19:00 в результате пожара на территории рынка "Барабашово" в Харькове произошло распространение огня на частные жилые дома (количество уточняется).

К тушению привлечены около 70 человек и 21 ед. техники, сообщают в ГСЧС. Пепел разлетается по всему городу, над Харьковом клубится густой слой дыма.

Ранее сообщалось, приспешники оккупантов из так называемой "ДНР" начали жаловаться на скотское отношение со стороны армии РФ. Как сообщается, мобилизованные не в восторге от войны, которую страна-агрессор Россия устроила в Украине.

В частности, российская армия использует мобилизованных в "ДНР" мужчин в качестве пушечного мяса во время штурма Мариуполя. Оккупанты не выдают им средств защиты и впереди себя "гонят как скот" мобилизованных из "ДНР".

Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.

Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.