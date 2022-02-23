Так, ДТП произошло вечером 22 февраля на улице Пушкинской, 96. Водитель автомобиля Skoda сбил мужчину-пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
В результате ДТП медики госпитализировали пешехода.
Обстоятельства будут устанавливаться сотрудниками полиции.
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Ранее в Харьковской области насмерть сбили пешехода - специалисты выясняют все подробности.
Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.
Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.
Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.
Сейчас выясняются все подробности.
Кроме того, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.
14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.