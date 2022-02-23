В Харькове водитель легковошки сбил пешехода - на место аварии слетелись медики и полиция.

Так, ДТП произошло вечером 22 февраля на улице Пушкинской, 96. Водитель автомобиля Skoda сбил мужчину-пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

В результате ДТП медики госпитализировали пешехода.

Обстоятельства будут устанавливаться сотрудниками полиции.

Ранее в Харьковской области насмерть сбили пешехода - специалисты выясняют все подробности.

Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.

Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.

Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.

Сейчас выясняются все подробности.

Кроме того, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.

14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

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