В Харькове снег сошел вместе с асфальтом - известно, что ремонт проводился совсем недавно.

Так, на выезде из Харькова выбоины на дороге частично парализовали две полосы движения, передает "Объектив".

Ямы там образовались недавно, говорят водители.

Также известно, что ремонт дорожники проводили осенью.

Ямы частично парализовали две полосы движения транспорта.

Ранее сообщалось, что Некоторые улицы в центре Харькова, выглядят так, будто их забыли почистить - об этом сообщают местные в соцсетях.

Харьков регулярно убирают коммунальщики, но некоторые улицы в последнее время выглядят, будто их забыли почистить.

На улицах и дорогах появилось "месиво" из снега и грязи, на тротуарах гололед, а местами можно увидеть сугробы снега.

Местные жители подтверждают, что в последнее время уборка в городе проводится не так тщательно, как раньше.

Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.