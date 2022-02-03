Так, на выезде из Харькова выбоины на дороге частично парализовали две полосы движения, передает "Объектив".
Ямы там образовались недавно, говорят водители.
Также известно, что ремонт дорожники проводили осенью.
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Ямы частично парализовали две полосы движения транспорта.
Ранее сообщалось, что Некоторые улицы в центре Харькова, выглядят так, будто их забыли почистить - об этом сообщают местные в соцсетях.
Харьков регулярно убирают коммунальщики, но некоторые улицы в последнее время выглядят, будто их забыли почистить.
На улицах и дорогах появилось "месиво" из снега и грязи, на тротуарах гололед, а местами можно увидеть сугробы снега.
Местные жители подтверждают, что в последнее время уборка в городе проводится не так тщательно, как раньше.
Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.
Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.