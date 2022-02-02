Харьков регулярно убирают коммунальщики, но некоторые улицы в последнее время выглядят, будто их забыли почистить, об этом сообщают "Новини.LIVE Kharkiv".
На улицах и дорогах появилось "месиво" из снега и грязи, на тротуарах гололед, а местами можно увидеть сугробы снега.
Местные жители подтверждают, что в последнее время уборка в городе проводится не так тщательно, как раньше.
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К слову, в Харькове в течение пяти дней будет идти снегопад - синоптики дали прогноз погоды.
Как сообщает Харьковский областной центр гидрометеорологии, в регион надвигается циклон "Мария".
В Харькове и области на протяжении этих пяти дней днем будет тепло, а к ночи столбик термометра опустится до -5 градусов.
Так, днем будет идти мокрый снег, а к ночи он будет сменяться снегопадом.
Харьковчан и жителей области предупреждают о том, что по утрам на дорогах и тротуарах может быть скользко.
В пятницу и в субботу, 4 и 5 февраля, температура воздуха днем может опускаться до -5 градусов. При этом постоянно будет снегопад.
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