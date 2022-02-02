В Харьковской области такси вылетело с моста - пострадали три человека.

Как сообщили в полиции, авария произошла 1 февраля в селе Новая Ивановка Лозовского района.

Сотрудники полиции установили, что таксист вез пассажиров из Харькова в село Доброволье.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машина вылетела с моста.

В результате ДТП пострадали трое мужчин.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что BMW столкнулся с машиной скорой помощи в центре Харькове - есть информация о пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, ДТП произошло в 20:10 на улице Кооперативной.

Столкнулись BMW и автомобиля скорой помощи Renault - от удара спецмашину отбросило на тротуар. Скорая едва не врезалась в стену здания.

Известно, что пострадал врач, которого с места аварии забрали другие медики и доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что BMW врезался в «скорую» в центре Харькова, фото с места: "отбросило на тротуар и...".

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.