Как сообщили в полиции, авария произошла 1 февраля в селе Новая Ивановка Лозовского района.
Сотрудники полиции установили, что таксист вез пассажиров из Харькова в село Доброволье.
Водитель не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего машина вылетела с моста.
В результате ДТП пострадали трое мужчин.
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Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что BMW столкнулся с машиной скорой помощи в центре Харькове - есть информация о пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, ДТП произошло в 20:10 на улице Кооперативной.
Столкнулись BMW и автомобиля скорой помощи Renault - от удара спецмашину отбросило на тротуар. Скорая едва не врезалась в стену здания.
Известно, что пострадал врач, которого с места аварии забрали другие медики и доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что BMW врезался в «скорую» в центре Харькова, фото с места: "отбросило на тротуар и...".
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.