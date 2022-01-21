Авария произошла на автодороге "Мерефа-Лозова-Павлоград" возле села Тимченко Чугуевского района.
Водитель "Таврии", вероятно, вылетел на встречку - от удара автобус вылетел с дороги на обочину.
Легковушка получила значительные механические повреждения.
В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров и водитель. К счастью, пассажиры не пострадали.
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В результате аварии травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.
Момент ДТП можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что В Харьковской области столкнулись два автобуса - стало известно о пострадавших.
Так, в Чугуевском районе столкнулись два рейсовых автобуса, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
По предварительным данным, троих человек доставили в больницу с травмами и ушибами, еще трое отказались от госпитализации.
В полиции выясняют обстоятельства ДТП.
На месте работали следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.