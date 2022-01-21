Под Харьковом легковой автомобиль ЗАЗ "Таврия" столкнулся с рейсовым автобусом МAN.

Авария произошла на автодороге "Мерефа-Лозова-Павлоград" возле села Тимченко Чугуевского района.

Водитель "Таврии", вероятно, вылетел на встречку - от удара автобус вылетел с дороги на обочину.

Легковушка получила значительные механические повреждения.

В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров и водитель. К счастью, пассажиры не пострадали.

В результате аварии травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.

Момент ДТП можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что В Харьковской области столкнулись два автобуса - стало известно о пострадавших.

Так, в Чугуевском районе столкнулись два рейсовых автобуса, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, троих человек доставили в больницу с травмами и ушибами, еще трое отказались от госпитализации.

В полиции выясняют обстоятельства ДТП.

На месте работали следственно-оперативная группа Чугуевского райуправления.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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