Женщина находилась за рулем авто, а малыш на заднем сидении - он не был пристегнут ремнями безопасности, и не находился в детском кресле.
Об этом сообщает пресс-центр полиции в Харьковской области.
Авария произошла в Чугуевском районе Харьковской области.
42-летняя женщина ехала в автомобиле Toyota в сторону Харькова. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
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В результате произошло столкновение с Газелью, а затем с грузовиком MAN.
Шестимесячный ребенок погиб. Его мать доставили с травмами в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Харькове транспортное движение заблокировано из-за ДТП с участием трамвая и грузовика.
В Харькове произошла авария с участием фуры и трамвая. Грузовик врезался прямо в боковую часть общественного транспорта.
В соцсети пишут, что никто не пострадал. На месте ДТП образовались пробки. Транспортное движение было временно парализовано.
Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.
Politeka сообщала ранее о новых водительских правах в Украине: кому придется пересдавать экзамен с 29 декабря.
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.