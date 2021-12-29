На Харьковщине в аварии погиб 6-месячный ребенок - за жизнь его мамы борются медики в больнице.

Женщина находилась за рулем авто, а малыш на заднем сидении - он не был пристегнут ремнями безопасности, и не находился в детском кресле.

Об этом сообщает пресс-центр полиции в Харьковской области.

Авария произошла в Чугуевском районе Харьковской области.

42-летняя женщина ехала в автомобиле Toyota в сторону Харькова. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с Газелью, а затем с грузовиком MAN.

Шестимесячный ребенок погиб. Его мать доставили с травмами в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Харькове транспортное движение заблокировано из-за ДТП с участием трамвая и грузовика.

В Харькове произошла авария с участием фуры и трамвая. Грузовик врезался прямо в боковую часть общественного транспорта.

В соцсети пишут, что никто не пострадал. На месте ДТП образовались пробки. Транспортное движение было временно парализовано.

Напомним, что двойная трагедия произошла на Харьковщине, детали: спасти не удалось.

Politeka сообщала ранее о новых водительских правах в Украине: кому придется пересдавать экзамен с 29 декабря.

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.