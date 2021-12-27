Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, 27 декабря вблизи села Старая Гнилица Чугуевского района 25-летний парень, находясь за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево - к сожалению, мужчина скончался на месте

26 декабря на 62-м километре трассы "Чугуев — Меловое" под колесами MAN погиб 67-летний житель Купянского района.

По словам 27-летнего водителя, встречный автомобиль ослепил его светом фар. Увидев человека на трассе он начал тормозить, но избежать наезда ему не удалось.

Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло на трассе Днепр – Запорожье.

Вероятно, водитель одного из автомобилей выезжал со второстепенной сельской дороги и, не оценив дорожную обстановку, допустил столкновение на большой скорости со встречным авто и машину отбросило на встречку.

Обломки одного из авто разбросало по всей дороге после столкновения. В полиции изданию подтвердили гибель двух человек. В то же время отмечается, что обстоятельства и детали ДТП еще выясняются.

На месте трагического ДТП работали две бригады скорой помощи и правоохранители.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

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