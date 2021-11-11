В Харькове произошло новое фатальное ДТП c участием элитного авто - cобытие произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

Так, в Харькове мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser сбил людей на пешеходном переходе, сообщил Obozrevatel и показал видео с места событий.

На видео видно, как водитель за рулем "Тойота" двигается по проспекту Науки в направлении Павлова Поля. Автомобиль проезжает перекресток на красный свет в момент, когда по "зебре" идут несколько человек. Водитель сбивает двух молодых людей.

На записи с регистратора видно, как авто на скорости врезается в людей, а попавшего под колеса тащит за собой десятки метров.

Пострадали парень и девушка. В правоохранительных органах рассказали, что обоим пострадавшим по 13 лет.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.