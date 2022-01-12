По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "KIA" двигался со стороны Дергачев в направлении Белгородского шоссе.
Он допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси "Toyota Camry" под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка такси.
Адвокат и народный депутат Украины 9-го созыва Александр Бакумов на своей странице в Фейсбук сообщил, что водитель KIA, устроивший смертельное ДТП, только за осень 2021 года имел три административных протокола по 130 статье КУоАП - управление в состоянии алкогольного опьянения.
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"Нарушитель, который вылетел на встречную полосу и унес жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье Куоап - управление в состоянии алкогольного опьянения", - написал Бакумов.
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