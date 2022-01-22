Авария произошла вечером 21 января на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и улицы Бучмы.
Пострадавшего водителя легковушки медики госпитализировали, об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Так, в ДТП был травмирован водитель ВАЗ. Виновника и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
К слову, это не единственная авария 21 января в Харьковской области с участием автобуса, так вчера столкнулись автомобиль и автобус на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград».
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Предварительно установлено, что автомобиль «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN».
В автобусе находились 25 пассажиров и водитель, к счастью, среди них пострадавших нет.
В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.
Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
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