В Харькове произошла жуткая авария - столкнулись автобус Karsan и ВАЗ, появились детали.

Авария произошла вечером 21 января на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и улицы Бучмы.

Пострадавшего водителя легковушки медики госпитализировали, об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Так, в ДТП был травмирован водитель ВАЗ. Виновника и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

К слову, это не единственная авария 21 января в Харьковской области с участием автобуса, так вчера столкнулись автомобиль и автобус на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград».

Предварительно установлено, что автомобиль «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN».

В автобусе находились 25 пассажиров и водитель, к счастью, среди них пострадавших нет.

В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

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