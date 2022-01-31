Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, ДТП произошло в 20:10 на улице Кооперативной.
Столкнулись BMW и автомобиля скорой помощи Renault - от удара спецмашину отбросило на тротуар. Скорая едва не врезалась в стену здания.
Известно, что пострадал врач, которого с места аварии забрали другие медики и доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Ранее сообщалось, что В Харькове 27 января на проспекте Гагарина легковой автомобиль вылетел с дороги и въехал в столб.
Как сообщили в соцсетях, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Гагарина вечером 27 января.
Ford вылетел с дороги и врезался в столб под светофором.
Официальной информации на данный момент нет. Неизвестно, в каком состоянии сам водитель и есть ли пострадавшие.
Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.
Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.