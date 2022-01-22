Конфликт между маршрутчиком и пассажиром закончился дракой в Харькове.

Как сообщает местный Телеграм-канал "Харьков Live", конфликт между мужчинами вспыхнул якобы по причине того, что водитель быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.

"Пассажиру водитель прижал пакет, владелец пакета начал орать и кидаться на водителя, все закончилось спаррингом…", - говорится в сообщении.

«Заснул, что ли», - просил водитель, на что пассажир ответил нецензурно.

На втором видео видно, как мужчины деруться возле маршрутки на обочине.

Видео с места конфликта можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла жуткая авария - столкнулись автобус Karsan и ВАЗ, появились детали.

Авария произошла вечером 21 января на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и улицы Бучмы.

Пострадавшего водителя легковушки медики госпитализировали, об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Так, в ДТП был травмирован водитель ВАЗ. Виновника и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.

Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии

Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.