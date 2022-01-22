Как сообщает местный Телеграм-канал "Харьков Live", конфликт между мужчинами вспыхнул якобы по причине того, что водитель быстро закрыл дверь и зажал пакет пассажира.
"Пассажиру водитель прижал пакет, владелец пакета начал орать и кидаться на водителя, все закончилось спаррингом…", - говорится в сообщении.
«Заснул, что ли», - просил водитель, на что пассажир ответил нецензурно.
На втором видео видно, как мужчины деруться возле маршрутки на обочине.
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Видео с места конфликта можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошла жуткая авария - столкнулись автобус Karsan и ВАЗ, появились детали.
Авария произошла вечером 21 января на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и улицы Бучмы.
Пострадавшего водителя легковушки медики госпитализировали, об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Так, в ДТП был травмирован водитель ВАЗ. Виновника и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Напомним, что известно о водителе, из-за которого двое детей стали сиротами: что три раза ловили пьяным.
Politeka сообщала ранее, что авария забрала жизнь 6-месячного ребенка на Харьковщине: детали трагедии
Также Politeka писала, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.