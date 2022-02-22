В Харьковской области женщина провалилась в 10-метровый колодец - спасатели экстренно выехали на помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 22 февраля около 11:44 спасателям поступила информация, о том, что в поселке Первомайское 31-летняя женщина провалилась в колодец.

На место ЧП один из спасателей опустился на дно колодца и закрепил веревки на женщине.

Несчастную удалось достать со дна колодца.

Она получила перелом нижних конечностей и переохлаждение. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее в Харькове возле дома обнаружили тело женщины - появились детали трагедии.

Так, в Харькове на Салтовке возле дома обнаружено тело женщины.

По их информации, ЧП произошло у дома №140 на ул. Академика Павлова.

"По всей вероятности, женщина выпала из окна. На вид лет 60. Полиция на месте была", – говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется сотрудниками полиции.

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