Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.
Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.
Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.
Сейчас выясняются все подробности.
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К слову, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.
14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.