Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.

Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.

Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.

Сейчас выясняются все подробности.

полиция, полиция Украины

Популярные статьи сейчас

Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"

Актера и победителя "Танців з зірками" Логая не взяли в новый сезон популярного сериала: "Грустненько"

Возвращение Тины Кароль на "Голос країни" вызвало резонанс: "Ничего не понимаю"

"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет

Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Показать еще

К слову, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.

14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.

полиция, скорая помощь,

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.