В Харьковской области насмерть сбили пешехода - специалисты выясняют все подробности.

Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.

Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.

Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.

Сейчас выясняются все подробности.

К слову, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.

14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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