В Харькове сильно избили прохожего - полицейские разоблачили несовершеннолетнего и его сообщника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 16-летний подросток и его 19-летний друг на улице напали на прохожего и избили.

38-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

К слову, в Харькове подозрительного мужчину заметил прохожий и сообщил в полицию.

Как сообщили в патрульной полиции Харьковщины, прохожий рассказал полиции, что неизвестный что-то закапывал в землю среди деревьев.

Патрульные прибывшие на место вызова, увидели мужчину - во время общения с полицейскими он заметно нервничал, а потом признался, что имеет при себе 45 зип-пакетов с веществами синтетического происхождения.

Вещества наркотические, и он распространял их через так называемые закладки.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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