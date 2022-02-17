Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 16-летний подросток и его 19-летний друг на улице напали на прохожего и избили.
38-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
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Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
К слову, в Харькове подозрительного мужчину заметил прохожий и сообщил в полицию.
Как сообщили в патрульной полиции Харьковщины, прохожий рассказал полиции, что неизвестный что-то закапывал в землю среди деревьев.
Патрульные прибывшие на место вызова, увидели мужчину - во время общения с полицейскими он заметно нервничал, а потом признался, что имеет при себе 45 зип-пакетов с веществами синтетического происхождения.
Вещества наркотические, и он распространял их через так называемые закладки.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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